إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في مُدن "تل أبيب والرملة وبئر السبع"

دوت صفارات الإنذار في مُدن "تل أبيب والرملة وبئر السبع" إلى جانب عدد من المُستوطنات في الجنوب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين مُسلحين من غزة والجيش داخل مستوطنات حول قطاع غزة.

ونقلت الشرق كذلك عن الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من غزة.

وقالت أيضًا إن عدة مناطق حدودية شمال غرب قطاع غزة وشرق مخيم البريج وشرق خان يونس شهدت اشتباكات مسلحة.

وتعرضت "إسرائيل"، لقصف بعشرات الصواريخ عليها من قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

ودوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة وفي منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم السبت، للتحذير من هجمات بالصواريخ.

وأمكن سماع دوي انفجارات في المدن المحيطة بتل أبيب وخارج القدس.

رصاص الاحتلال الإسرائيلي يُصيب 5 فلسطينيين في غزة

استشهد شابين فلسطينيين، وأُصيب خمسة آخرون بجروح، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جثماني الشهيدين و5 جرحى أحدهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عقب مواجهات على الشريط الحدودي شرق البريج.