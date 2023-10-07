استقرار أسعار الجبن واللبن بمحافظة أسيوط

رصدت "الوفد" لأسعار الجبن واللبن في محافظة أسيوط خدمة مهمة للمستهلكين، حيث تساعد في معرفة الأسعار الحالية ومقارنتها مع الأسعار السابقة. وفي الوقت الحالي، يشهد سوق الجبن واللبن في أسيوط حالة شبه استقرار، حيث لم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الأجبان المتوفرة في سوق أسيوط :-

وتبين أن أسعار الأجبان المتوفرة في سوق أسيوط اليوم هي كالتالي: سعر كيلو الجبن الشيدر 410 جنيهات وسعر كيلو الجبن الفيومي 105 جنيهات وسعر كيلو الجبن الملوي 105 جنيهات وسعر كيلو جبنة البرميل 105 جنيهات وسعر كيلو الجبن الرومي 200 جنيه وسعر كيلو الجبنة دوبل كريم 95 جنيهًا وسعر كيلو الجبن المبرد 95 جنيهًا وسعر كيلو الجبنة القريش 85 جنيهًا.

أسعار الألبان المتوفرة في سوق أسيوط :-

على الرغم من حالة الاستقرار في أسعار الجبن بجميع أنواعه في أسواق محافظة أسيوط اليوم، فإنه تم تسجيل ارتفاع طفيف في بعض الأسعار بالنسبة للألبان. حيث وصل سعر كيلو اللبن الجاموسي إلى 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الحليب البقري 20 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو الحليب كامل الدسم 30 جنيهًا. وفيما يتعلق بالألبان المعبأة، بلغ سعر لتر حليب جهينة 38 جنيهًا، وسعر لتر حليب المراعي 38 جنيهًا أيضًا.

يعد رصد الأسعار من الممارسات الهامة للمساعدة في وضع استراتيجيات الشراء والبيع. فمع العلم المسبق بمعدلات الأسعار في السوق، يمكن للمستهلكين والتجار اتخاذ القرارات المناسبة. وفي النهاية، يمكن القول بأن ترصد الأسعار يساعد الأفراد على العيش بشكل أفضل والاستمتاع بحياة ذات جودة عالية

ويذكر أن الجبن والألبان يشكلان جزءاً مهماً من النظام الغذائي للمصريين، وقد يشعر الكثيرون بالقلق حيال تقلبات سعرها في الأسواق.