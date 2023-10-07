وضع المدرب الكولومبي أوسوريو ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويعود محمود علاء لقيادة دفاعات الزمالك بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف لطرده في مباراة بيراميدز الافتتاحية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر.

وأمامهما: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

وكان الزمالك قد تعثر في أول مباراتين بالتعادل مع بيراميدز والمقاولون في بطولة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، ولديه نقطتين، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الثامن عشر والأخير بدون نقاط.