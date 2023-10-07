مورينو يُلمح للتدريب في السعودية

ألمح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى التدريب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد التطور الكبير التي تشهدها الكرة السعودية.

ويتولى جوزيه مورينيو تدريب فريق روما الإيطالي في الوقت الحالي.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية " بالتأكيد سوف يرونني لأنني سأذهب إلى هناك عندما يتاح لي حدوث ذلك ، مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى".

وأضاف "هل تريد العمل في السعودية؟ نعم سأعمل هناك، ولكنني ملتزم بعملي في روما وأريد أن أعطي كل شيء للنادي حتى أخر يوم لي هناك، لا أحد يعرف المستقبل، ولكنه شيء سأفعله بالتأكيد".

وواصل “ كريستيانو أعطى الأمر منظورًا مختلفًا تمامًا وبشكل فوري، وكانت تلك الفترة التي بدأ اللاعبون يفكرون في أن هذا موقف فردي من رونالدو”.

وأتم " فجأة في هذا الصيف أدرك الناس أن كل شيء يتغير حقًا، الآن الكثير من اللاعبين وليس فقط من هم في الفترة الأخيرة من حياتهم المهنية يريدون القدوم للسعودية".