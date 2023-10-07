إقبال أهالي جنوب سيناء على مدرسة جمباز

شهدت أول مدرسة جمباز بالاستاد الرياضى فى طور سيناء، إقبالا من الأطفال لممارسة الجمباز.

وبادر أولياء الأمور بالمشاركة، وشراء أجهزة جمباز متطورة لتدريب الأطفال عن طريق مدربين متخصصين تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال ، أحد أهالى جنوب سيناء: «سعداء بوجود لعبة جديدة يتنافس فيها اللاعبون عبر مسابقات على مستوى الجمهورية»، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 3 شهور فقط سوف تتنافس لاعبات فى مسابقة جمباز الأيروبيك، ١٢ أكتوبر الجارى.

وأضاف المدير الفنى لمدرسة الجمباز، أن هذه الصالة هى الأولى على مستوى جنوب سيناء، التى تعلم جمبازا بشكل فنى وعلمى ومتوفر بها أجهزة بمعايير ومواصفات دولية، ويمارس فيها الأطفال فنون اللعبة.

وقال مدرب جمباز، إن الجمباز يعالج تشوهات القوام ويكسب الأطفال قواما رشيقا، مطالبا الأهالى بإلحاق أبنائهم فى مدرسة الجمباز، مشيرا إلى البدء بأطفال من سن ٤ سنوات لإكسابهم اللياقة البدنية، مشيرا إلى أن اللعبة تعلم الشجاعة والمبادرة وتكسب الأطفال قواما سليما، علاوة على المنافسات التى تساعد فى تنمية شخصية قوية