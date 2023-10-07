الزمالك يبحث عن انتصاره الأول بالموسم الحالي من بوابة البنك الأهلي

يستعد الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو لخوض ثالث مبارياته في الدوري المصري عند مواجهة البنك الأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

وكان الزمالك قد تعثر في أول مباراتين بالتعادل مع بيراميدز والمقاولون في بطولة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، ولديه نقطتين، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الثامن عشر والأخير بدون نقاط.

أوقعت قرعة الكونفدرالية الزمالك في المجموعة الثانية، مع أبوسليم الليبي، وسوار الغيني، وساجرادا الأنجولي.