السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نونو سانتو يعلق على خسارة ديربي جدة

نونو سانتو
نونو سانتو

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني الاتحاد السعودي، أسباب الهزيمة التي تعرض لها في ديربي جدة أمام الأهلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي.

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واستطاع الإيفواري فرانك كيسي من تسجيل هدف النباراة الوحيد في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول من المباراة، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط غالية.
تصريحات سانتو

أوضح نونو سانتو، مدرب الاتحاد، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة أن فريقه قدم مباراة مميزة بالأمس الجمعة أمام الأهلي، فقد سنحت فرص كثيرة لتسجيل، لكن لم يستطع اللاعبين استغلالها.
وأضاف سانتو تصريحاته: "اللاعبين البرازيليون لدي مهمون، فكانتي وفابينيو ينجحان في تكميل بعضهما داخل المستطيل الأخضر، لذلك لابد من توظيف اللاعبين حسب احتياجاتنا".
وأردف: "قما بالعديد من التغييرات بين شوطين الديربي، من أجل زيادة طاقة الفريق، كما توفرت لنا العديد من الفرص الكثيرة، لكن لسوء الحظ لم تستطع أن نترجمها لأهداف".
وأردف: "بالنسبة لي فأنا سعيد بصناعة الفرص، لكني حزين لعدم التسجيل".
وأختتم المدرب البرتغالي تصريحاته: "التغييرات هذه قراراتي، فأنا احترم جميع الآراء، لكني أثق في جميع اللاعبين، كما أننا سنعمل خلال الفترة النقبلة لإثبات أننا سنعود أقوى مما كنا عليه".
يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.

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