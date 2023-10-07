مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم احتفالية في العريش بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، مساء اليوم، احتفالية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، احتفالًا باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن مبادرة وطن واحد والتي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية.

أخي الحفل الذي شهدته مدينة العريش في محافظة شمال سيناء كل من رامي صبري، وهايدي موسى، بالإضافة إلى مشاركة كورال روح الشرق.

ويأتي ذلك استمرار تفعيل الدور المجتمعي ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات، وضمن مبادرة "وطن واحد"، والتي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان، وتتضمن فعاليات المبادرة تقديم احتفالية فنية كبرى بتلك المحافظات اليوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر بمشاركة عدد من ألمع نجوم الغناء والطرب احتفاءا بتلك الذكرى الوطنية الخالدة.

وأكدت هبة عبدالعزيز الكاتبة الصحفية المتميزة أن الحضور الكثيف بالحفل دايل كافة على حب الاهالى للوطن والافتخار بقوتنا المسلحة فى العبور وعودة الأراضي المصرية كاملة