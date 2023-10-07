فتح الله: باتشيكو توقع صعوبة مجموعة بيراميدز

شدد محمود فتح الله، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على أن المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو توقع صعوبة المجموعة قبل إجراء القرعة.



وشهدت القرعة تواجد بيراميدز مع الثلاثي صن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

تصريحات فتح الله

أوضح فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الجهاز الفني بقيادة باتشيكو، تنبأ بصعوبة المجموعة، وذلك بسبب أن هذه المرحلة بها أفضل الأندية الإفريقية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع فتح الله: "أظن أن الفريق الكونغولي يقدم كرة منظمة بين أندية التصنيف الثالث، لذلك يعد أفضل فرق التصنيف، بجانب تواجد صن داونز، والذي يعد خصم كبير، والمجموعة تحتاج إلى تركيز شديد في كل المباريات".

بينما شدد على أن المباريات التي سنخوضها في الخارج ستكون صعبة للغاية، خاصة السفر، والذي سيتطلب إعدادات خاصة، كما أن الفريق استعد بشكل قوي قبل بداية الموسم لخوض هذه المسابقة.

وأكمل: "سنخوض مباريات ضد فرق لها تاريخ كبير في القارة الإفريقية، فصن داونز يقدم مستويات شبه ثابتة على مدار آخر عشرة مواسم، كما حقق البطولة عام 2016 بالإضافة إلى أن مازيمبي جيدا هذا الموسم، ونواذيبو فريق لا يستهان به".