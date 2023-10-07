بالأرقام.. ميندي يقود الأهلي لحسم ديربي جدة

قاد الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الأهلي لحسم ديربي جدة على حساب الاتحاد، في قمة الجولة التاسعة.

وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف فرانك كيسيه سجله في الدقيقة 31 من عمر المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعةعلى مللعب الجوهرة المشعة.

وزاد ميندي عن مرماه طوال أحداث ديربي جدة حيث تصدى لكافة هجمات الاتحاد، وبحسب شبكة سوفا سكور حصل مينيدي على تقييم جيد بـ 7.4 درجة.

أرقام ميندي في ديربي جدة

دقائق المشاركة: 90 دقيقة

الانقاذات: 4

انقاذات من داخل منطقة الجزاء: 3

لمس الكرة: 26 مرة

تمريرات طويلة ناجحة: 4

التشتيت من داخل منطقة الجزاء: 2