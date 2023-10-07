وزير الرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال التطوير بالمدينة الشبابية بأسوان

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رفقه اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، أعمال التطوير بالمدينة الشبابية بأسوان،ورصد معدلات التشغيل بها.



لفت الوزير إلى المتابعة لكافة أعمال التطوير الجارية بالمنشأت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات، وتنفيذها على أعلى مستوى ووفق الجداول الزمنية المحددة؛ لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه فى توفير الفرصة أمام النشء والشباب والمواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، وكذلك الاستغلال الأمثل لها.



واجتمع "صبحي" مع القائمين على إدارة المدينة الشبابية؛ لبحث المطالب والاحتياجات، موجهًا بتذليل كافة العقبات أمام الشباب، حيث أن المدينة تستقبل عليى مدار العام شباب مصر المشاركين في برامج ومشروعات الوزارة، وبرامج الرحلات التثقيفية والترفيهية التي يتم تنفيذها، وما تقدمه من خدمات استضافة متميزة للشباب.



وأشار الوزير إلى الحرص على إدراج المنشآت الشبابية والرياضية ضمن الخريطة الاستثمارية لمصر، بحيث يتم تطوير البنية الإنشائية بتلك المنشآت من جانب، وتوفير عائد مناسب لها من جانب أخر لصيانة وتطوير الإنشاءات وبما لا يمثل أي عبء على الموازنة العامة للدولة.



من جانبه، أعرب محافظ أسوان عن امتنانه وشكره لوزير الشباب والرياضة، علي اهتمامه الدائم بدعم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وجعلها بؤرة الاهتمام وصدارة المشهد الرياضي والشبابي، ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية، هو ما تؤكده زياراته الميدانية المتواصلة لأسوان؛ للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ في المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والتي تشهد طفرة كبيرة من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة.