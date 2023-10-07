هاني سعيد يعلق على مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

علق هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على المجموعة التي وقع بها الفريق الأول لكرة القدم، بعد القرعة التي أُجريت عصر الأمس الجمعة.



ومن المقرر أن يلعب بيراميدز في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من: صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

وأكد سعيد في تصريحات تلفزيونية أن هدف بيراميدز الأساسي هو حصد لقب البطولة، بعد وقوع الفريق في مجموعة قوية.

وتابع المدير الرياضي لبيراميدز تصريحاته، حيث قال: "القرعة التي تواجد بها بيراميدز في دور المجموعات صعبة، فالكل يعرف قوة الفريق الجنوب إفريقي صن دوانز".

وتابع: "مازيمبي هو الآخر فريق صعب للغاية على ملعبه، لكننا نكن احتراما كبيرا كذلك للفريق الثالث في مجموعتنا نواذيبو الموريتاني".

وأكمل: "هذا أمر طبيعي للغاية، فتواجدنا في دوري أبطال إفريقيا لابد من مواجهة هذه المستويات من الفرق".

وأضاف: "بالتأكيد الخبرات تلعب دورها في هذه البطولة، والأمر لا يتوقف على جودة اللاعبين فقط".

وأختتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته: "بالطبع، الابتعاد عن الأهلي في القرعة لصالح الكرة المصرية، فالمارد الأحمر هو الأقوى في إفريقيا، لكننا سنواجه صن دوانز، وهو أحد الفرق الكبرى في القارة أيضا".