موعد مباراة بيرنلي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

يستعد تشيلسي لمواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والتي يستضيفها ملعب تورف مور.



ويرغب البلوز في تحقيق الفوز على بيرنلي، حيث يبحث الجهاز الفني لتشيلسي بقيادة ماوريسيو بوكيتينو في الخروج من النفق المظلم، بعدما تواجد في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

في المقابل، يأمل بيرنلي في الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، خاصة في ظل الحالة الفنية التي أصبح عليها تشيلسي.

موعد مباراة بيرنلي وتشيلسي والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة بيرنلي أمام تشيلسي في الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب تورف مور.

كما تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث البطولة بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ترتيب بيرنلي وتشيلسي

يحتل بيرنلي المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.