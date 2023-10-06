مدرب أبها: استغلينا ضعف النصر.. والنتيجة عادلة

أكد جورجي تيميش مدرب فريق أبها االسعودي أن التعادل مع النصر نتيجة عادلة، لافتًا أن نجح في استغلال ضعف النصر.

وتعثر النصر بتعادله مع أبها بهدفين لكل فريق، مساء الجمعة ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي.

وقال مدرب أبها في تصريحات بعد المباراة “ النتيجة عادلة بالنظر لمجريات المباراة صحيحة كانت لدينا فرص للفوز، ولكن بمثل هذه الظروف التعادل يعتبر كافي بالنسبة لنا وكانت لدينا بعض المشاكل الفنية في الشوط الاول، وعالجناها، واللاعبون قدموا لعبوا بروح عالية وقاتلوا طوال المباراة ".

وأضاف “ لم نتعادل بسبب خروج ماني وبروزوفيتش، ولكنني استغليت ضعف النصر في الأطراف، وكنت واثقا من التعادل وهو ما حصل ”.

