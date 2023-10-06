X يختبر 3 مستويات من الاشتراك المدفوع وسط المشاكل المالية المستمرة

لا تزال الشائعات القائلة بأن X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ستدمج المزيد من الخدمات المدفوعة، مستمرة، حيث أفادت بلومبرج أن الشركة تختبر ثلاثة مستويات من الاشتراكات للمساعدة في حل مشاكلها المالية. التفاصيل قليلة، ولكن يبدو أن خيارات الاشتراك المدفوع هذه ستؤثر على عدد الإعلانات التي تراها عند استخدام النظام الأساسي.

قام أحد المطورين والمسربين بمقبض X @aaronp613 بالتعمق في الكود المصدري لأحدث تحديث لنظام iOS للتطبيق واكتشف بعض المعلومات حول مستويات الاشتراك المقترحة هذه، على الرغم من أن المعلومات كانت تتدفق خلال الأسبوع الماضي. ويبدو أنها ستنقسم إلى Basic وStandard وPlus، كما أشار تقرير بلومبرج. سيستمر المستخدمون الأساسيون في رؤية الكمية العادية من الإعلانات، سواء كانت مصنفة أم لا، بينما سيرى المستخدمون القياسيون نصف الإعلانات، وهو ما يعادل الميزة الحالية الحصرية للأشخاص الذين يدفعون 8 دولارات شهريًا مقابل الشيك الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، لن يرى المستخدمون أي إعلانات على الإطلاق، مما يوفر لهم وصولاً غير مقيد إلى أي نظرية مؤامرة تتسلل عبر الإنترنت في أي يوم.

ليس لدينا أي فكرة عن تكلفة هذه المستويات. يقال إن Meta تتخذ خطوة مماثلة في أوروبا، حيث يمكنها فرض رسوم على المستخدمين تصل إلى 17 دولارًا شهريًا مقابل تجربة خالية من الإعلانات على Instagram وFacebook.

بخلاف العناصر الإعلانية، التي لم تؤكدها الشركة، لا أحد يعرف ما هي الامتيازات الإضافية التي ستوفرها مستويات الاشتراك هذه للمستخدمين الذين يدفعون. ويبقى أيضًا أن نرى ما إذا كان هذا يشير إلى توجه نحو الاشتراكات الإلزامية لاستخدام الخدمة. ومع ذلك، نظرًا لأن الخطة الأساسية المدفوعة تعرض المستوى الحالي من الإعلانات، فمن الصعب معرفة ما سيختبره الحساب المجاني. الإعلانات مرتين؟ ثلاث مرات الإعلانات؟ هل يأتي إيلون ماسك إلى منزلك لإلقاء اللوم على رابطة مكافحة التشهير في التدهور المالي للشركة؟ هذا أمر لا يمكن تخمينه، على الرغم من أن الشائعات القائلة بأن X كانت ممتلئة بنظام الدفع مقابل اللعب تأتي من تعليق مرتجل أدلى به ماسك خلال محادثة تم بثها مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لذلك لا يبدو أن هذا جزء من أي تحرك لإجبار الأشخاص على الدفع مقابل الخدمة، ولكن يبدو أن Twitter/X يواصل طرح أفكار تحقيق الدخل على الحائط لمعرفة ما سيظل جزءًا من خطته الشاملة ليصبح "تطبيق كل شيء." من الصعب أن نتخيل أن انخفاض وتيرة الإعلانات سيكون كافيًا لإغراء العديد من المستخدمين لإرسال راتب شهري إلى أحد أغنى الرجال في العالم، لذلك دعونا ننتظر ونرى ما هي الامتيازات الأخرى التي يعدها الفريق لمستويات الاشتراك الثلاثة المقترحة .

أما بالنسبة إلى البيانات المالية للشركة، فقد أفادت بلومبرج أن الرئيس التنفيذي ليندا ياكارينو أبلغت مؤخرًا مقرضي البنوك أن المعلنين عادوا إلى المنصة، وإن كان ذلك بميزانيات منخفضة. من ناحية أخرى، ذكرت رويترز للتو أن إيرادات إعلانات X في الولايات المتحدة انخفضت كل شهر منذ استحواذ Musk، حيث أظهرت أحدث الأرقام انخفاضًا بنسبة 60٪ على أساس سنوي اعتبارًا من أغسطس.