كاراجر يتوقع فوز أرسنال على مانشستر سيتي

توقع جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، فوز أرسنال على مانشستر سيتي في المواجهة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي.

ويتقابل أرسنال مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، في منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بينما يحتل أرسنال المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بالتساوي مع توتنهام.

وقال كاراجر: "أعتقد أن أرسنال قد يفعل ذلك مع ميزة اللعب على أرضه ومع عدم لعب رودري، وهو لاعب كبير في مانشستر سيتي. لذلك سأذهب مع أرسنال و نأمل أن يتمكن أرسنال من الحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف : "نأمل أن يمنحنا ذلك سباقًا على اللقب من الآن وحتى نهاية الموسم لأننا لا نستطيع تحمل ذلك، كمحايدين، أعتقد أننا نريد أن يستمر هذا السباق على اللقب لأطول فترة ممكنة".

وأتم : "في الموسم الماضي، كان الأمر رائعًا بين أرسنال ومانشستر سيتي، لكننا لا نريد أن يكون السيتي في المقدمة حتى عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة بحيث تفقد الفرق الأخرى ثقتها".