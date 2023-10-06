برنامج الدردشة الآلي الخاص بشركة Snap يعرض خصوصية الأطفال للخطر

أثارت هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة مخاوف من أن برنامج الدردشة الآلي التابع لشركة Snap، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، قد يعرض خصوصية الأطفال للخطر. أصدر مكتب مفوض المعلومات (ICO)، وهو هيئة مراقبة الخصوصية في البلاد، إشعارًا تنفيذيًا أوليًا ضد الشركة بشأن "الفشل المحتمل في تقييم مخاطر الخصوصية بشكل صحيح التي يشكلها برنامج الدردشة الآلي المولد بتقنية الذكاء الاصطناعي "My AI".

وقال مفوض المعلومات جون إدواردز إن النتائج المؤقتة التي توصلت إليها منظمة ICO من تحقيقاتها تشير إلى "فشل مثير للقلق من قبل شركة Snap في تحديد وتقييم مخاطر الخصوصية للأطفال والمستخدمين الآخرين بشكل مناسب" قبل طرح My AI. وأشار ICO إلى أنه إذا فشلت شركة Snap في معالجة مخاوفها بشكل كافٍ، فقد تقوم بحظر برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بنظام ChatGPT في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فإن الإشعار الأولي لا يعني بالضرورة أن الطرح الأولي للعملة (ICO) سيتخذ إجراءً ضد شركة Snap أو أن الشركة قد انتهكت قوانين حماية البيانات. وسوف تنظر في الطلبات المقدمة من Snap قبل أن تتخذ قرارًا نهائيًا.

وقال متحدث باسم Snap لرويترز: "لقد مر الذكاء الاصطناعي الخاص بي بعملية مراجعة قانونية ومراجعة خصوصية قوية قبل إتاحته للجمهور". "سنواصل العمل بشكل بناء مع ICO للتأكد من أنهم مرتاحون لإجراءات تقييم المخاطر لدينا."

يقول ICO أنه اعتبارًا من شهر مايو، كان لدى Snapchat 21 مليون مستخدم نشط شهريًا في المملكة المتحدة، مع العديد من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا. وأشار المنظم إلى أن My AI يمثل أول مثال لنظام ذكاء اصطناعي توليدي تتم إضافته إلى منصة الرسائل الرئيسية في البلاد. ظهرت هذه الميزة لأول مرة لمشتركي Snapchat+ في فبراير، ثم قامت Snap بتمكينها لجميع مستخدمي المملكة المتحدة في أبريل.

بعد فترة وجيزة من طرح شركة Snap لروبوت الدردشة، أثار الآباء مخاوف بشأن My AI، وليس فقط بشأن اعتبارات الخصوصية. وقالت أم لطفلة تبلغ من العمر 13 عاماً لشبكة CNN في أبريل: "لا أعتقد أنني مستعدة لمعرفة كيفية تعليم طفلتي كيفية الفصل عاطفياً بين البشر والآلات عندما يبدوان متماثلين من وجهة نظرها". . "أعتقد فقط أن هناك خطًا واضحًا حقًا سيتجاوزه [Snapchat]".

أصدر ICO غرامات باهظة ضد منصات التواصل الاجتماعي في الماضي بسبب سوء التعامل مع بيانات الأطفال. وفرضت على TikTok غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.8 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام بعد أن تبين أن المنصة انتهكت قوانين حماية البيانات، بما في ذلك تعاملها مع المعلومات الشخصية للأطفال.