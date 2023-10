Telltale Games تؤكد عمليات تسريح العمال

يبدو أن شركة Telltale Games، المعروفة بألعابها الشهيرة The Wolf Among Us وألعاب The Walking Dead العرضية الممتازة، لم تتمكن من الهروب من الضغوط المالية التي ضربت استوديوهات ألعاب الفيديو في الآونة الأخيرة. في منشور على X، شارك Jonah Huang، الموظف السابق في Telltale Games، أنه تم تركه هو ومعظم زملائه في سبتمبر. تأتي هذه الأخبار في أعقاب سلسلة من عمليات تسريح العمال الأخيرة في صناعة الألعاب من شركات مثل Naughty Dog وBlizzard وEpic Games وTwitch.



تبع ذلك بيان من شركة Telltale Games بعد ساعات فقط، حيث ألقى باللوم على "ظروف السوق الحالية" في عمليات تسريح العمال وأن "مشاريعها قيد التطوير حاليًا لا تزال قيد الإنتاج". تأتي عمليات التسريح من العمل بعد إعلان Telltale Games في شهر مارس أنها كانت تدفع الإصدار الذي طال انتظاره من The Wolf Among Us 2 إلى عام 2024. وأضاف Huang أنه غير قادر على التعليق على حالة The Wolf Among Us 2 بسبب NDA. تم الإعلان عن الجزء الثاني من Wolf Among Us لأول مرة في The Game Awards في عام 2019، وكان من المقرر إصداره في عام 2023. وألقى جيمي أوتيلي، الرئيس التنفيذي لشركة Telltale، باللوم في التأخير على الحاجة إلى وقت إضافي للانتقال من Unreal Engine 4 إلى 5.

زعمت شركة Telltale Games أيضًا أنها تبذل جهودًا لدعم أولئك الذين تم تسريحهم، على الرغم من أنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة هؤلاء المسرحين. والجدير بالذكر أن شركة Telltale Games اشترت استوديو Flavourworks ومقره المملكة المتحدة قبل أسابيع فقط من تسريح العمال. أدرج هوانغ دعوة لصناعة الألعاب إلى الاتحاد في تغريدته الأولية ثم دعا بعد ذلك موظفي صناعة الألعاب إلى إكمال استطلاع حول أسعارهم وشروطهم.