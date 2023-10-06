حملة كن مع الوطن لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة تعقد اجتماعا ببرلين.. صور

عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أولى اجتماعاتها في العاصمة الألمانية برلين وذلك في بداية نشاطها الفعلي على الأرض لدعم الانتخابات الرئاسية المصر ية المقبلة.



وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن الزملاء في ألمانيا حرصوا على عقد اجتماع موسع وأنه من خلال التواصل الدائم معهم أطلعونا على خطة العمل التي سوف يبدؤون في تنفيذها.



وأضاف منسق الحملة في الخارج أن المرحلة الأولى لعمل حملة مواطن لدعم مصر في ألمانيا تتمثل في ثوتيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي المتفقين عليه وبالفعل تم تحرير عدد كبير من هذه التوكيلات في الأيام السابقة وسيستمر العمل في هذا الجانب الأيام المقبلة.



ومن جانبه قال علاء ثابت أن الحملة سوف تقوم في المرحلة القادمة بعقد الندوات وإقامة الوقفات المؤيدة والداعمة للانتخابات الرئاسية بمصر.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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