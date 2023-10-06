Sony: اختراق البيانات أثر على 7000 موظف

حذرت شركة Sony Interactive Entertainment (SIE) حوالي 6800 موظف حالي وسابق من أنه تم الوصول إلى بياناتهم الشخصية عبر اختراق البيانات، وذلك وفقًا لرسالة اطلعت عليها Bleeping Computer. تم تنقيح طبيعة المعلومات الشخصية التي سرقها المتسللون، لكن الشركة ذكرت أن تطبيق نقل الملفات المسمى MOVEit كان مصدر الاختراق. هذا هو التقرير الثاني عن الهجوم على عمليات شركة سوني خلال الأسبوعين الماضيين.

أعلنت مجموعة من برامج الفدية تسمى CL0P مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في 28 مايو، وأخطرت شركة Progress Software، الشركة الموردة لشركة MOVEit، شركة Sony بشأن الثغرة الأمنية في 31 مايو. الثغرة الأمنية،" تذكر شركة سوني في الرسالة الموجهة إلى الموظفين. "تم بعد ذلك فتح تحقيق بمساعدة خبراء خارجيين في الأمن السيبراني. وأبلغنا أيضًا سلطات إنفاذ القانون."

وبحسب ما ورد تمكن المتسللون من الوصول إلى معلومات التعريف الشخصية حول الموظفين الأمريكيين، لذا تقدم شركة Sony خدمات مراقبة الائتمان للمتضررين.

وكانت شركة سوني ضحية لخرق آخر تم الإبلاغ عنه لأول مرة الأسبوع الماضي. وفي هذه الحالة، تمكن المتسللون من الوصول إلى خوادم في اليابان تُستخدم للاختبار الداخلي لأعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات، وسرقوا 3.14 جيجابايت من البيانات. وقد تولى جهة تهديد تدعى Ransomed.vc المسؤولية عن الهجوم، ولكن تم نفي ذلك من قبل مجموعة أخرى تطلق على نفسها اسم MajorNelson، والتي نشرت عينة من الملفات كدليل. وقالت سوني إنها تحقق في الهجوم، وأضافت أنه "لم يكن هناك أي تأثير سلبي على عمليات سوني".

تعرضت شبكة PlayStation التابعة للشركة للهجوم في عام 2011، وتم اختراق شركة Sony Pictures في عام 2014، مما أدى إلى تسرب هائل للمستندات والمحتوى - بما في ذلك أفلام كاملة.