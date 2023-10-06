السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

العالمي للمواطن المصري في الخارج: بيان الاتحاد الأوروبي متهافت

العالمي للمواطن المصري
العالمي للمواطن المصري بالخارج

 

 

  رفض الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج رفضا قاطعا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص ما أطلق عليه ملاحقة المعارضة السلمية. 

 

 وقال الاتحاد العالمي في بيان له: إن بيان الاتحاد الأوروبي بيان متهافت وبعيد كل البعد عن الحقيقة وأنه لن يكون له أي تأثير في العملية الانتخابية وإن مصر لا ترضخ لأي ابتزاز، وأن شعبها لا يقبل أي تدخل في شأنه الداخلي.  

 

وذكر الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن القرار الذي صوّت عليه برلمان الاتحاد الأوروبي والذي يطالب بإطلاق سراح بعض الموقوفين على ذمة قضايا جانبه الصواب ولا يعبر عن واقع الأمر في مصر وإنه يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وهو ما يرفضه كل مصري وطني شريف، وهو تشكيك غير مقبول في القضاء المصري المشهود لها بالنزاهة والشفافية.  

 

وأكد الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن التصويت على القرار الأوروبي قبيل العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية لا يخفى على الإنسان الفطن أنها محاولة للتدخل في سير العملية الانتخابية في مصر وهو ما يؤكد أن حالة الاستقرار في مصر تصيب بعض دول الاتحاد بالهستيريا، وأن هناك أياد خفية داخل البرلمان الأوروبي تريد العبث بمقدرات الوطن، ولا تريد الاستقرار للدولة المصرية لأن الاستقرار يمثل خطرا داهما على بعض القوى وربما بعض الدول التي ترتبط بدول الاتحاد الأوروبي بمصالح تعارض مصلحة الدولة المصرية الوطنية.

 

مواد متعلقة

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يستنكر بيان الاتحاد الأوروبي ويدعوه بالالتزام بالمواثيق الدولية

مقاطعة كلاجنفورد.. أولى زيارات حملة مواطن بالنمسا لدعم مصر بالانتخابات الرئاسية

اتحاد المصريين بالأردن يدين بيان الاتحاد الأوروبي وتدخله فى شئون مصر

تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي

ملتقى شباب المصريين بالكويت يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية حول العالم بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر

ملتقى شباب المصريين بالكويت يدعمون الوطن فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

إيطاليا: لسنا معزولة داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمعالجة الهجرة غير الشرعية
الجريدة الورقية