أهمية فيتامين د على مدار العام.. طبيب يكشف مفاجأة

فيتامين د هو الفيتامين الوحيد الذي يحتاجه معظم الناس على مدار السنة تقريبًا.

وقال الطبيب إيجور ألينتوف إن هذا الفيتامين يتم إنتاجه في الجلد عندما يتعرض لأشعة الشمس لذلك ينصح الأطباء المرضى بقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق في الخريف والشتاء والمشي وترك وجوههم وأيديهم مفتوحة - فهذا يساعد الجسم على تصنيع المادة التي يحتاجها.

وأشار ألينتوف إلى أن معظم الروس يعانون من نقص فيتامين د خلال موسم البرد، عندما تقل كمية أشعة الشمس. ويفتقر إليها الكثير من الناس على مدار العام بسبب العدد الإجمالي المنخفض للأيام المشمسة.

ومعظم الناس لا يحتاجون إلى التحقق من مستويات فيتامين د لديهم يكفي تناوله بشكل وقائي، والتحقق من الجرعة المطلوبة مع الطبيب - قد تختلف حسب العمر والأمراض المصاحبة، شارك الطبيب نصيحته في مقابلة مع إزفستيا.

وأضاف ألينتوف أيضًا أن الأطعمة الحيوانية يمكن أن تكون مصدرًا عالي الجودة لفيتامين د للجسم: الأسماك والكافيار وصفار البيض والحليب.

ولا ينصح الأخصائي بتناول فيتامين د على شكل مكملات غذائية. ووفقا له، إذا لزم الأمر، يصف الأطباء المختصون الأدوية التي تحتوي على هذا الفيتامين للمرضى.