Instagram يختبر قوائم جمهور متعددة للقصص

قد يتيح لك Instagram مشاركة القصص مع مجموعات محددة من الأصدقاء فقط في المستقبل. خلال بث على صفحته، كشف رئيس إنستجرام آدم موسيري أن تطبيق التواصل الاجتماعي بدأ في اختبار القدرة على مشاركة القصص مع قوائم جمهور متعددة. يحتوي التطبيق بالفعل على ميزة "الأصدقاء المقربين"، والتي تمنحك القدرة على إضافة أصدقاء معينين إلى القائمة ومشاركة القصص مع تلك المجموعة من الأشخاص فقط. فهو يمنحك القليل من الخصوصية على الشبكة الاجتماعية، خاصة إذا كان لديك ملف شخصي عام.

لكن في بعض الأحيان، قد يكون لديك أشياء تريد مشاركتها مع أشخاص خارج مجموعة الأصدقاء المقربين لديك. إن توفر خيار إنشاء قوائم متعددة والاحتفاظ بها يعني أنك لست مضطرًا إلى إضافة أشخاص إلى قائمة الأصدقاء المقربين لديك إذا لم يتناسبوا مع الوصف ويمكنهم مشاركة التحديثات ذات الصلة مع مجموعات مختلفة من الأشخاص ومجموعات فرعية من المتابعين. وقال موسيري: "يسمح لك هذا بمشاركة القصص مع مجموعات أصغر ويمنحك المزيد من التحكم في من يمكنه رؤية قصصك". "باعتباري شخصًا يستخدم الأصدقاء المقربين في كثير من الأحيان، فأنا متحمس جدًا لقدرتي على إنشاء قوائم إضافية للأشخاص الموجودين في حياتي."

كما ترون في المثال أدناه، يمكنك إنشاء مجموعات منفصلة لإخوتك، على سبيل المثال، أو لمعارفك المحليين الذين يحبون الطعام أيضًا. في حين بدا موسري متحمسًا للقدرة على إنشاء قوائم متعددة، إلا أنها لا تزال ميزة تجريبية، وليس هناك ما يضمن أنه سيتم إصدارها على نطاق أوسع.