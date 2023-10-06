مايا دياب تسقط البنطال من خصرها والجمهور يهاجمها (صور)

اعتادت الاعلامية اللبنانية مايا دياب اختيار الأزياء ذات التصميم الجرئ التي تبرز منحنيات قوامها بشكل مثير لتكن حديث رواد السوشيال ميديا وتتصدر اهتمام متابعيها إينما ظهرت، وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها.

وبدت مايا دياب بإطلالة كاجوال جرئ، حيث ارتدت توب جرئ باللون الأسود ونسقت عليه بادي شفاف صمم من الشيفون بنفس اللون، وعليه تي شيرت قصير باللون الابيض على بنطال جينز ينتمي لقصة الاوفر سايز ساقط تماما عن خصرها مما عارضها لانتقادات رواد السوشيال ميديا.

واختارت ترك خصلات شعرها الطويل الأسود منسدلة بحرية فوق كتفيها ولم تتخلى عن الألوان الصاخبة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا والمكياج السموكي المتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون الكشمير في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.