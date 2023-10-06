الشوفان أكثر الحبوب الصحية المفيدة للجسم

لفتت المعالجة وأخصائية التغذية ناتاليا بافليوك الانتباه إلى فوائد الشوفان والشعير والحنطة السوداء لجسم الإنسان.

شاركت الدكتورة بافليوك رأيها بأن العصيدة المصنوعة من بعض الحبوب فعالة بشكل خاص في تحسين الصحة والمساعدة في الوقاية من الأمراض، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الدقيقة. الأخصائي مقتنع بأن الشوفان يحتل المركز الأول في تصنيف الحبوب الصحية.

ويساعد استخدامه على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ويحفز تطور البكتيريا البكتيرية الجيدة في الأمعاء، وهو أمر مهم لتقوية جهاز المناعة.

فوائد الشوفان للجسم

وفقًا لحديث الطبيبة مع موسكو 24، فأن الشوفان مصدر ممتاز للألياف الغذائية القابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكولسترول الكلي والسيئ، يحتوي على الكثير من البروتينات والدهون والكربوهيدرات، وغني بفيتامينات ب والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والفوسفور والحديد.

وأضافت أن حبوب الشوفان الكاملة مفضلة للاستهلاك وتتطلب وقت طهي طويل إلى حد ما.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين الشعير والحنطة السوداء في تصنيف الحبوب الصحية، وبفضل استهلاكها، يتم تزويد الجسم بالسيلينيوم والفوسفور والمنغنيز والمغنيسيوم والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك فإن وجودها في النظام الغذائي له تأثير إيجابي على عملية الهضم، وأوصت الخبيرة بعدم تناول العصيدة سريعة التحضير وتفضيل الحبوب الكاملة على الحبوب المطحونة.