طبيبة تنصح بعدم تناول منتجات الألبان أثناء نزلات البرد

نصحت الدكتورة مارجريتا كوروليفا، بعدم منتجات الألبان والمنتجات الحلوة أثناء نزلات البرد.

أخبرنا الدكتورة كوروليف عن الأطعمة التي يمكن أن تتداخل مع عملية الشفاء أو تؤدي إلى تفاقم حالة الشخص عندما يصاب بنزلة برد، وفي حديثها عن هذا، نصحت بعدم تناول منتجات الألبان لأنها قد تجعل من الصعب على الجسم مقاومة الالتهاب.

أثناء المرض، تتم إزالة جميع منتجات الألبان من النظام الغذائي، حتى لو كان الشخص يتحملها جيدًا وقالت الطبية لموسكو 24: "هذه الفئة من المنتجات يمكن أن تدعم العمليات الالتهابية في الجسم".

كما أدرجت مجموعات أخرى من الأطعمة التي من الأفضل عدم تناولها عند الإصابة بنزلة برد، جميع الأطعمة الدهنية، والأطعمة المقلية، والأطعمة الحارة، والأطعمة الحلوة.

ويمكن أن يؤثر مثل هذا الطعام سلبًا على امتصاص الجسم للأدوية، ويحرمه من الموارد اللازمة لعملية الهضم، ويهيج الأغشية المخاطية. بالنسبة للجسم، الذي أضعفته بالفعل مكافحة العدوى، فإن المنتجات المدرجة لن تصبح سوى "مشكلة إضافية ونتيجة لذلك، سيزداد العبء المعدي، وهو أمر محفوف بتدهور الحالة وتطور مضاعفات خطيرة.