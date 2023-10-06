تساعد القهوة على حماية القلب والأوعية الدموية من الشيخوخة

تحدثت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا عن الآثار المفيدة للقهوة على نظام القلب والأوعية الدموية.

ووفقا للطبيبة سولوماتينا، فإن التأثير الإيجابي للقهوة على القلب والأوعية الدموية يرجع إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول، وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة يساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من الشيخوخة.

وأوضحت المتخصصة في تعليق لموسكو 24 أن "بوليفينول القهوة له تأثير مفيد على نظام القلب والأوعية الدموية، أي أنها تحمي الأوعية الدموية والقلب من الشيخوخة ومن تدمير الجذور الحرة".

وأضافت سولوماتينا أن القهوة، من بين أشياء أخرى، هي مصدر لفيتامين PP المهم لتقوية الأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه، لفتت الانتباه إلى أن القهوة قد تكون موانع لبعض المشاكل الصحية وارتفاع ضغط الدم، والميل إلى الأرق، وعدم الاستقرار العاطفي - كل هذه حالات يجب ألا تشرب فيها القهوة دون مناقشة الأمر مع طبيبك أولاً.