شيب الشعر علامة على تصلب الشرايين.. طبيب يوضح

قال طبيب القلب كونستانتين كروليف، إن تطور تصلب الشرايين وظهور اللويحات يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الموت المفاجئ.

وذكّر طبيب القلب كروليف بخطر عملية تراكم لويحات تصلب الشرايين في الأوعية الدموية، والحالة التي تسببها تصلب الشرايين تدمر أنسجة الأوعية الدموية، وتضعف وظيفة الأوعية الدموية وتزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض تهدد حياته.

وقال الطبيب تصلب الشرايين، إذا لم يتم اكتشافه في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو موت مفاجئ.

حتى وقت قريب، كان تصلب الشرايين يعتبر مشكلة بالنسبة لكبار السن، لكن الأطباء اليوم يتحدثون بشكل متزايد عن تطوره في سن يمكن أن يكون فيه الشخص في حالة بدنية جيدة ويتمتع بصحة جيدة وبحسب كروليف، أجرى علماء من إسبانيا دراسة بمشاركة رجال تتراوح أعمارهم بين 42 و64 عاما، وقد خلص الخبراء إلى أن الشيب المبكر هو علامة على وجود لويحات تصلب الشرايين المبكرة.

وقال طبيب القلب: "إن مظاهر تصلب الشرايين كانت متناسبة مع شدة الشعر الرمادي".

بدورها، نصحت طبيبة روسية أخرى، آنا كورينيفيتش، البالغين بالتحكم في مستوى الكوليسترول في الدم - فقد يشير مستواه المرتفع إلى وجود لويحات تصلب الشرايين وأضافت الطبيبة أن الحدث الأكثر خطورة قد يكون تمزق اللويحة، ووفقا لكورينفيتش، تحدث نوبة قلبية أو سكتة دماغية "عندما تنفجر اللويحة".