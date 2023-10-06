"رياضة الوادي الجديد" تنظم دوري كرة قدم للشباب بمركز شباب القصر القبلى بباريس

تنظم مركز شباب القصر القبلى دوري كرة قدم للشباب في قطاع شباب باريس. أكد بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من هذا الدوري هو توسيع قاعدة ممارسة الرياضة لدى الشباب وتشجيعهم على ممارستها.

وأشار شوقى أيضاً إلى أن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية توفر فوائد اجتماعية وصحية متعددة، وتساعد الشباب على اتخاذ خيارات حياة صحية والحفاظ على نشاطهم ومكافحة الأمراض غير السارية. وقد أقيم دوري كرة قدم للشباب في مركز شباب القصر القبلى بين فريقي الهلال والنصر، وانتهت المباراة بفوز فريق النصر بنتيجة 0/2.

وتمت الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وبتوجيهات ومتابعة من بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

"رياضة الوادي الجديد" دوري كرة قدم للشباب بمركز شباب القصر القبلى بباريس

"رياضة الوادي الجديد" دوري كرة قدم للشباب بمركز شباب القصر القبلى بباريس

"رياضة الوادي الجديد" دوري كرة قدم للشباب بمركز شباب القصر القبلى بباريس