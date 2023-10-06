بواسطة آلة حادة.. نهاية حياة شاب على يد والده بالشرقية

شهدت مدينة أبوكبير في محافظة الشرقية، واقعة مقتل شاب عشرينى بواسطة آلة حادة على يد والده بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

بواسطة آلة حادة.. مقتل شاب على يد والده بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بوصول“احمد.ال.ال”23 عامًا، مقيم بشارع أبوعوض خلف مدرسة الزهراء بدائرة مركز شرطة أبوكبيرمصاب بجرح نافذ بالجسد، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الطبية، وتم إيداع جثته مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وبالفحص وبسؤال أهلية الشاب المتوفي ،اتهموا والده بالتعدي عليه طعنا بآلة حادة بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات الأولية عن حدوث خلافات عائلية بين الأب المتهم والابن المجني عليه، حيث حدثت يوم الواقعة مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أثناء تواجدهما بالمنزل، ما جعل الأب المتهم يحضر آلة حادة ويطعن نجله به.

ألقي القبض علي المتهم وتم اقتياده إلي مركز شرطة أبوكبير، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وبإرشاده عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة جري ضبطه

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

القبض على المتهم بإنهاء حياة صديقه

كما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على المتهم بإنهاء حياة صديقة داخل شقته بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا مفاده العثور على جثة شاب به قطع بالرقبة داخل شقته، بمنطقة المرج بالقاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ، وعثروا على جثة الشاب، وتبين من المعاينة أن من أنهى حياته هو صديقة وذلك لسرقته، وفر هاربا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد مكان المتهم بإنهاء حياة صديقه، وألقت الشرطة القبض عليه بمخبئه بمنطقة عين شمس.