تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شاب على يد والده بسبب خلافات بينهما، بالشرقية.



البداية كانت بمقتل شاب عشرينى بواسطة آلة حادة على يد والده بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.



وبسؤال أهلية الشاب المتوفي ،اتهموا والده بالتعدي عليه طعنا بآلة حادة بسبب خلافات بينهما.



وكشفت التحريات الأولية عن حدوث خلافات عائلية بين الأب المتهم والابن المجني عليه، حيث حدثت يوم الواقعة مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أثناء تواجدهما بالمنزل، ما جعل الأب المتهم يحضر آلة حادة ويطعن نجله به.



ألقي القبض علي المتهم وتم اقتياده إلي مركز شرطة أبوكبير، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وبإرشاده عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة جري ضبطه.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.



وفي واقعة آخرى تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من جهودها لانتشال جثمان عامل والذى غرق منذ 5 أيام، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



كما كشفت تحريات المباحث الجنائية حول واقعة غرق عامل بدائرة مركز شرطة بنها بمياه الرياح التوفيقي، أن الضحية كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته ومنع والده من زيارتها.

كما تبين من التحريات أن حالته النفسية ساءت بعد علمه بوفاتها وأنه لم يرها فقرر التخلص من حياته وإلقاء نفسه بمياه النيل منذ 5 أيام.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وجارٍ البحث عن الجثمان لانتشاله وبالمعاينة والفحص تبين غرق أحمد محمد فهمي المنشاوي 34 سنة عامل، بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

