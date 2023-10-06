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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على المتهم بإنهاء حياة صديقه بالمرج

حملة أمنية
حملة أمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على المتهم بإنهاء حياة صديقه داخل شقته بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.

 

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القبض على المتهم بإنهاء حياة صديقه بالمرج 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا مفاده العثور على جثة شاب به قطع بالرقبة داخل شقته، بمنطقة المرج بالقاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ، وعثروا على جثة الشاب، وتبين من المعاينة أن من أنهى حياته هو صديقة وذلك لسرقته، وفر هاربا.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد مكان المتهم بإنهاء حياة صديقه، وألقت الشرطة القبض عليه بمخبئه بمنطقة عين شمس.

كما كشفت تحريات المباحث الجنائية حول واقعة غرق عامل بدائرة مركز شرطة بنها بمياه الرياح التوفيقي، أن الضحية كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته ومنع والده من زيارتها. 

كما تبين من التحريات أن حالته النفسية ساءت بعد علمه بوفاتها وأنه لم يرها فقرر التخلص من حياته وإلقاء نفسه بمياه النيل منذ 5 أيام. 

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

 وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وجارٍ البحث عن الجثمان لانتشاله وبالمعاينة والفحص تبين غرق أحمد محمد فهمي المنشاوي 34 سنة عامل، بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

وتكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثمان والذى غرق منذ 5 أيام، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

 

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