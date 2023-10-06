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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استعراضات فنية بمركز شباب أبوزنيمة بجنوب سيناء احتفالا بذكري أكتوبر المجيدة

مركز شباب أبوزنيمة
مركز شباب أبوزنيمة

نفذ مركز شباب أبوزنيمة بجنوب سيناء حفل استعراضي بمناسبه ذكري اكتوبر المجيدة بالتعاون مع قصر ثقافة ابوزنيمة والوحده المحليه بالمدينة نشاط المركز وذلك عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره وضمن خطة نشاط المركز  .

حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و  متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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الجريدة الورقية