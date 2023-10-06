استعراضات فنية بمركز شباب أبوزنيمة بجنوب سيناء احتفالا بذكري أكتوبر المجيدة

نفذ مركز شباب أبوزنيمة بجنوب سيناء حفل استعراضي بمناسبه ذكري اكتوبر المجيدة بالتعاون مع قصر ثقافة ابوزنيمة والوحده المحليه بالمدينة نشاط المركز وذلك عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره وضمن خطة نشاط المركز .

حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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