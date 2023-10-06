حبس متهم بسرقة خزينة من فيلا بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة خزينة من داخل فيلا فى منطقة التجمع الخامس.

كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" , بعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا).

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كافة المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.