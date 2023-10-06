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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تفاصيل احتفالات وزارة الثقافة بحرب أكتوبر (فيديو)

الفنان تامر عبدالمنعم
الفنان تامر عبدالمنعم

كشف الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية عن تفاصيل الاحتفالات التي نظمتها وزارة الثقافة من أجل الاحتفال بانتصارات أكتوبر، قائلًا: “الاحتفال الرئيسي لوزارة الثقافة كان مذاعًا من خلال قناة الحياة بالأمس، بحضور الفنان علي الحجار والذي كان يرعى الحفل بحضور وزيرة الثقافة”.

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 أضاف تامر عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه يوجد مجموعة من الاحتفالات الأخرى انطلقت اليوم في الثانية ظهرًا بالتزامن مع توقيت الحرب، منها الاحتفالات المنتشرة في الوقت الحالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أحد فرقة "النيل" التابعة للفرق الشعبية، والتي يديرها الأستاذ محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.

 تابع: “تلك الاحتفالية انطلقت من مدينة روض الفرج وانطلقت في عدد من المناطق بالأغاني الوطنية الجميلة، للاحتفال مع المصريين بانتصارات أكتوبر في الشوارع، فضلًا عن احتفالية داخل وزارة الثقافة في القاهرة”.

شكر لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن الوطني:


 وجه  تامر عبدالمنعم الشكر لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن الوطني الذي سمح في الخروج في تلك المسيرة السلمية الاحتفالية للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، والذي يعد وسامًا على صدر كل مصري، لكي يعلم الأجيال الجديدة أن هذا عيد فخر لكل مصري.

 أشار إلى أن الاحتفالات كانت في المنيا، والشرقية، وأسوان والإسماعيلية، والمحافظات المختلفة كافة، إذ انطلقت فرق الفنون الشعبية وفرق الموسيقى احتفالًا بعيد النصر، ومرور 50 عامًا على نصر أكتوبر العظيم. 

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