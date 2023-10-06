عاجل
موروينيو يعلق على انتقال نجوم عالميين إلى الدوري السعودي (فيديو) دبربي جدة.. الأهلي يفوز على الاتحاد في الدوري السعودي مي العيدان تواصل هجومها على أنغام والأخيرة لا تبالى.. (تفاصيل)
الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

موسكو ترفع رسوم تصدير القمح والذرة بدءًا من 11 أكتوبر

القمح
القمح

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، رفع الرسوم الجمركية الروسية على صادرات القمح والمسلين (خليط من القمح والجاودار) إلى 5224 روبل (51.8 دولار) للطن من المعدل الحالي البالغ 4564.6 روبل للطن، في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2023، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 قالت وزارة الزراعة الروسية: “إن الرسوم الجمركية على صادرات الشعير ستبلغ 1166.1 روبل (11.6 دولار) للطن، بانخفاض عن المعدل الحالي البالغ 1251.1 روبل للطن، في حين سترتفع رسوم الذرة إلى 3120.8 روبل (30.9 دولار) للطن من 2853.8 روبل للطن”.

 

يتم احتساب معدل رسوم التصدير على القمح على أساس سعر إرشادي قدره 248.8 دولار للطن، وعلى الشعير بسعر 178.4 دولار للطن، وعلى الذرة بـ206.8 دولار للطن.

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تتفقد أحد مكامير الفحم المطورة بمنيا القمح

سعر القمح صباح اليوم الأربعاء في الأسواق

القومية لمياه الشرب تعلن عن تطوير مرافق قرى منيا القمح بالشرقية
الجريدة الورقية