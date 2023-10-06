نتائج منافسات اليوم الثاني لبطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو

أقيمت اليوم منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية للأندية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة ما بين 5 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

وشهدت البطولة اليوم إقامة منافسات 10 أوزان مختلفة بواقع 5 أوزان على صعيد البنين ومثلهم على صعيد البنات والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق المختلفة.

وجاءت نتائج اليوم كالآتي:

تحت 168 بنين:

المركز الأول: عبدالله أنس- الفجيرةالإمارات

المركز الثاني: علي عيسى - أكاديمية ايليت

المركز الثالث : أدهم أحمد- الحوار ، مصر

المركز الثالث مكرر: لؤي عمر - المشروع القومي، مصر

تحت -172سم بنين:

المركز الأول: محمد علقم - فالكون، الأردن

المركز الثاني: أحمد أيمن- ماتريكس، مصر

المركز الثالث: يحيى هيثم - صيد القطامية

المركز الثالث مكرر: يوسف الشمار- نادي الكويت

تحت 176سم بنين:

المركز الأول: محمد الرفاعي - باور الأردن

المركز الثاني: سيد محمد - مودرن أكاديمي

المركز الثالث: يحيى مصطفى- نادي سموحة

المركز الثالث مكرر: عبدالرحمن راشد - نادي الفرع السعودي

تحت 180سم بنين:

المركز الأول: البراء محمد - المشروع القومي، مصر

المركز الثاني: ميرمول محمد- الفريق القومي، الجزائر

المركز الثالث: مصطفى محمود - سموحه، مصر

المركز الثالث مكرر: يوسف عادل - الداهرة، ليبيا

فوق 180سم بنين:

المركز الأول: عبدالرحمن كرم - المشروع القومي، مصر

المركز الثاني: عمار عثمان- نادي الفجيرة، الإمارات

تحت 164 بنات:

المركز الأول: ملك أسامة - النادي الأوليمبي

المركز الثاني : ليان ياسر - نادي يخت الجيزة

المركز الثالث : مريم وليد - نادي سموحة

المركز الثالث مكرر : رقية مجدي - نادي يخت الجيزة

تحت 168سم بنات:

المركز الأول: رنا إبراهيم - المشروع القومي، مصر

المركز الثاني: نسمه أحمد أكاديمية ITC

المركز الثالث: ريماس تميم - البيطاش ، مصر

المركز الثالث مكرر: شهد وائل- نادي بلاتنيوم ، مصر



تحت 172سم بنات:

المركز الأول: ريتاج خالد- نادي صيد القطامية

المركز الثاني: أميرة عزمي- نادي صيد القطامية

المركز الثالث: رزان أحمد- سموحة

المركز الثالث مكرر: جودي أحمد- مركز شباب روض الفرج

تحت 176 سم بنات

المركز الأول: مريم محمد - المشروع القومي، مصر

المركز الثاني: هنا خالد- سبورتنج

المركز الثالث : هالة هاني - وادي دجلة

المركز الثالث مكرر : فيروز حسام - صيد الدقي



فوق 176 سم بنات

المركز الأول: سلمى عبدالمجيد- صيد القطامية

المركز الثاني: جاسمين عاصم - المشروع القومي، مصر

المركز الثالث: منال أسامه- مركز شباب زفتى

وبذلك يكون الترتيب النهائي للفرق بمنافسات الناشئين على النحو التالي:

ترتيب البنين:

المركز الأول: نادي الفجيرة الإماراتي ( 2 ذهبية)

المركز الثاني: فالكون الأردني( ميدالية ذهبية - 2 فضية - ميدالية برونزية)

المركز الثالث: نادي باور الأردني (ميدالية ذهبية- ميدالية فضية)

المركز الثالث مكرر: الفريق القومي الجزائري (ميدالية ذهبية - ميدالية فضية)

المركز الثالث مكرر : أكاديمية إيليت (ميدالية ذهبية - ميدالية فضية)

ترتيب البنات:

المركز الأول: المشروع القومي للموهبة ( 3 ذهبيات - ميدالية فضية - 2 برونزية)

المركز الثاني: صيد القطامية ( 2 ذهبية - ميدالية فضية)

المركز الثالث: النادي الأوليمبي ( 2 ذهبية)



وتقام بطولة الأندية العربية المفتوحة بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل 135 نادي من 10 دول عربية حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.

شهدت منافسات اليوم حضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري والمهندس محمد عجيزة والمحاسب حازم قنديل والمهندس مصطفى تعلب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ومحمد السرسي رئيس مجلس إدارة شركة Tackle وسليم عدنان نائب رئيس الشركة ووليد إبراهيم العضو المنتدب للشركة بالإضافة إلى أيمن عبد السلام واحمد محي وأحمد زوغابي أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو، قد منح شركة Tackle المصرية حق تنظيم البطولة وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وبالتعاون والتنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو.

وأشادت البعثات المشاركة بحسن التنظيم والاستقبال والامكانيات الكبيرة التي تم توفيرها للفرق المشاركة.