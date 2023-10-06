الأهلي يتقدم على الاتحاد في ديربي جدة بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة الاتحاد أمام نظيره الأهلي، في ديربي جدة السعودي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر دوري روشن لهذا الموسم.



وتقدم أهلي جدة على نظيره الاتحاد بهدف نظيف عن طريق اللاعب فرانك كيسي في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، في شوط شهد تحفظ كبير من جانب الفريق.

فقد كان الفريقان يلعبان بتكتيك صارم بتعليمات من كلا المديرين الفنيين نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، وماتياس يايسله.

وكان أهلي جدة قد دخل المباراة، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي، روجو إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار.

الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، جابري فيجا.

الهجوم: رياض محرز، فراس البريكان، روبيرتو فيرمينو.

بينما دخل اتحاد جدة المباراة، بالتشكيل:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: بامسعود، كادش، فيليبي، مدالله.

الوسط: كورنادو، كانتي، فابينهو، رومارينهو.

الهجوم: بنزيما، حمدالله.

دخل فريق الأهلي المباراة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الوصيف، و3 نقاط عن التعاون المتصدر.