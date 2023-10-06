حملة مكبرة لإزالة الاعلانات غير المرخصة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا اليوم، حملة لازالة الاعلانات والافتات الغير مرخصة، بشوارع مدينة نجع حمادى، وبحضور قسم تراخيص الاعلانات وقسم الاشغالات وشرطة المرافق بالوحدة .

حيث تم إزالة الاعلانات المنتشرة بصورة عشوائية على اعمدة الانارة بدون ترخيص بشوارع المدينة و ايضا الاعلانات ذات المساحات الكبيرة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

يأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، بالاهتمام بالجانب الجمالى والحضارى من ازالة جميع الملوثات البصرية والبيئية التى تؤثر سلبيا على الصحة النفسية والبدنية على المواطن القنائى، ولا ياتى ذلك الا بالمتابعة المستمرة .

وبناءا على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى بالحفاظ على الطابع الجمالى والحضارى للمدينة.