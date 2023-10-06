ألمانيا تُحدد شرطًا جديدًا لتسليم صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا

أكد المستشار الألماني، "أولاف شولتس"، في رده على سؤال حول شروط توريد صواريخ "تاوروس" إلى كييف، أن القوات الألمانية لا يُمكنها المشاركة في صيانة هذه الأسلحة سواء في أوكرانيا أو خارجها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال شولتس على هامش قمة غير رسمية للزعماء الأوروبيين في غرناطة: "نحن نتفق على كل قرار على حدة. ولدينا نقطة واحدة وهي أن مشاركة الجنود الألمان في أي أنشطة، حتى خارج أراضي أوكرانيا، أمر مستحيل بالنسبة لنا".

وأعلن شولتس في وقت سابق إرسال منظومة دفاع جوي أخرى من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، مؤكدا أن تسليم صواريخ "تاوروس" إلى كييف ليس قيد النقاش حاليا.

ومن جهتها أكدت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، أن ألمانيا قد ترسل صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا إذا أعلنت واشنطن تزويد كييف بصواريخ "أتاكمس".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الألمانية أجلت إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى للقوات الأوكرانية بسبب المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

ألمانيا تُعلّق على إرسال صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا

أعلنت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، "ماري أغنيس ستراك زيمرمان"، أن برلين قد تُرسل صواريخ "تاوروس" إلى كييف إذا أعلنت أمريكا تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت زيمرمان لصحيفة "نيويورك تايمز": "إنه [المستشار الألماني أولاف شولتس] يتعرض لضغوط شديدة وقد يرغب في إنهاء المناقشات حول هذا الموضوع. ولكن إذا أعطى الأمريكيون الضوء الأخضر لإرسال منظومات "أتاكمس" الصاروخية الخاصة بهم، فربما سيوافق شولتس أيضا على ذات السيناريو".

واعتبرت أن برلين لن تضطر إلى إرسال قوات إلى كييف لمساعدة القوات الأوكرانية في تشغيل منظومات "تاوروس"، حيث تم تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات الأسلحة الغربية الأخرى في دول "الناتو".