الجزائر تُعلن مصرع شرطي أثناء مُطاردة أحد تُجار المُخدرات

لقي "شرطي جزائري" مصرعه، أثناء تأديته لمهامه بمدينة الوادي، في إطار عملية تفتيش بإذن قضائي، لمسكن أحد المُشتبه فيهم في المتاجرة و الترويج للمؤثرات العقلية والمُخدرات، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية ،في بيان لها، أن الأمر يتعلق بحافظ الشرطة "قاسمي محمد الصغير" البالغ من العمر 40 سنة والتابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي.

كما أسفرت هذه العملية عن استرجاع أسلحة نارية وكميات معتبرة من المؤثرات العقلية، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الجاني.

كما جددت المديرية محاربتها لبارونات المخدرات وعصابات إلجرام بكل عزيمة ودون هوادة.

بوتين يُؤكد: الجزائر صديقة لروسيا وانضمامها لـ"بريكس" مُفيد للمجموعة

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الجزائر هي دولة صديقة لموسكو، وانضمامها إلى مجموعة "بريكس" سيكون مُفيدًا، مُشيرًا إلى أنه يجب العمل على هذه القضية بهدوء مع الأصدقاء في المجموعة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الخميس.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "الجزائر صديقتنا بالطبع، وهي صديق تقليدي في العالم العربي وشمال إفريقيا. ونعتبر أن هذا (انضمام الجزائر إلى بريكس) من شأنه أن يفيد المنظمة، ولكن علينا بالتأكيد أن نعمل على هذه القضية مع جميع أصدقائنا في إطار "بريكس" ومع القيادة الجزائرية نفسها، وأن نفعل ذلك بهدوء، دون خلق مشاكل للمنظمة، وخلق طرق إضافية للتنمية الشاملة".

وقد عقدت قمة "بريكس" الأخيرة في جوهانسبورغ بين يومي 22 و24 أغسطس برئاسة جنوب إفريقيا، وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ومثل روسيا فيها الوزير سيرغي لافروف، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو.