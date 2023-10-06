انقلاب حافلة مُهاجرين جنوب "المكسيك" تُنهي حياة 17 شخصًا

أعلنت خدمة الحماية المدنية في ولاية "أواكساكا" المكسيكية، مقتل 17 شخصًا مُعظمهم من الفنزويليين في انقلاب حافلة تقل مُهاجرين في جنوب المكسيك، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الخدمة "انقلبت حافلة تقل 55 مهاجرا على طريق أواكساكا-كواكنوبالان السريع، معظمهم من الفنزويليين. وتفيد التقارير الأولية أن 17 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الحادث، وتم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك مواطنين من هايتي بين ركاب الحافلة أيضا.

المكسيك تعتزم طلب المساعدة من أمريكا في مُكافحة الهجرة

يعتزم الرئيس المكسيكي، "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور"، طلب المساعدة من نظيره الأمريكي "جو بايدن"، في مجال مُكافحة الهجرة، حسبما أفادت وزيرة الخارجية المكسيكية "أليسيا بارسينا"، في الأمم المتحدة، السبت.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ينوي طلب مساعدة الرئيس جو بايدن، خلال اجتماع مقبل في واشنطن سيخصص للبحث في أزمة الهجرة التي تشهدها بلاده.

ومن الممكن أن يتم هذا اللقاء بين رئيسي الدولتين على هامش قمة تعقد في العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة في 3 نوفمبر بين زعماء أمريكا اللاتينية.

وهذه القمة سينظمها الرئيس بايدن وينبغي أن يشارك بها الرئيس المكسيكي، بحسب ما قالت وزيرة خارجيته.

ويعتزم لوبيز أوبرادور التحدث مع بايدن بشأن "السبل القانونية" التي تسمح بتقييم الحالة الإنسانية ووضع مئات آلاف المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة انطلاقا من المكسيك.