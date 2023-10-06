أحمد عز: فخور بتجسيد شخصية اللواء محيي نوح في «الممر» (فيديو)

تحدث الفنان أحمد عز عن اللواء محيي نوح، قائلا: "أنا سعيد أني أري حضرتك فى أحسن حال وكان شرف وفخر لي تجسيد دورك فى فيلم الممر".

كلنا كأبطال العمل كنا حاسين أننا بنعمل شئ كبير جدا

وأضاف أحمد عز خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "سي بي سي"، : "هذا الفيلم كان من أصعب الأفلام اللي أتعملت على مستوي التحضيرات، وكنا بنسوق فى الصحراء لمدة أربع ساعات وليس معنا هواتف من أجل إختيار أماكن تصوير، والفضل يرجع للشئون المعنوية والمخرج الكبير الأستاذ شريف عرفة، وكلنا كأبطال العمل كنا حاسين أننا بنعمل شئ كبير جدا".

وأكد الفنان أحمد عز: "الأبطال واللواء محيي نوح وزمايله عملوا أكبر بكثير، وفيلم الممر مقارنة بما فعلوا يعد أقل ما يجب أن يقال أو يقدم لناس كانت تحمل أرواحها".