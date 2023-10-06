جموع الوفديين يحررون توكيلات للدكتور عبدالسند يمامة لخوض السباق الرئاسى

خرجت جموع الوفديين اليوم الجمعة فى ربوع مصر لتحرير توكيلات للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى مقرات الشهر العقارى بالمحافظات والمراكز، دعماً لرئيس الوفد فى السباق الرئاسى.

وأصر الوفديين على تحرير التوكيلات لزعيم الوفد رغم حصوله على تزكية النواب زيادة منهم فى الدعم وتأكيداً على قوة الظهير الشعبى خلف المرشح الرئاسى.

انتفضت اللجنة العامة لـ«الوفد» بالدقهلية برئاسة المحاسب محمد حلمى سويلم عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذى لـ«الوفد» لتأييد رئيس الوفد. وحرر أعضاء اللجنة ومعهم مواطنون مصريون توكيلات اليوم لمرشح الوفد الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة.

وقال «سويلم» إن عدد من المواطنين ومن الوفديين من أبناء المحافظة حرروا توكيلات للدكتور عبدالسند يمامة بعد إعلان اللجنة العامة عن فتح أبوابها أمام المواطنين.

وأضاف: الدقهلية من أكبر المحافظات فى نسب التصويت ولجنة الوفد العامة بالمحافظة لها ثقل كبير بين عائلات الدقهلية، وسندعم بقوة مرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

وأصطحب المهندس عبدالباسط الشرقاوى عضو مجلس النواب والهيئة العليا لـ«الوفد» رئيس اللجنة العامة لـ«الوفد» بالبحيرة، عددا كبيرا من أعضاء الوفد بالبحيرة لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

وقال «الشرقاوى»: سوف نستقبل جميع المواطنين داخل مقرات حزب الوفد ممن يرغبون فى تحرير التوكيلات ودعم رئيس الوفد أو المشاركة فى حملته الانتخابية.

وتوافد العديد من أعضاء حزب الوفد ببورسعيد وعدد كبير من أبناء المدينة الباسلة على مقر الحزب لملء استمارة الانضمام للحملة الانتخابية لتأييد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد المرشح لرئاسة الجمهورية.

وأعرب المستشار صفوت عبدالحميد، رئيس لجنة الوفد ببورسعيد، عن شكره وتقديره لكل الحضور للمشاركة فى الحملة الانتخابية بداية من مرحلة الدعاية ومروراً بسير العملية الانتخابية وإنتهاء بالتصويت ومراقبة اللجان والمقرات. وأشار إلى تنظيم مسيرة أمام مقرات الشهر العقارى لتحرير توكيلات لمرشح الحزب.

وأكد «عبدالحميد» أن حملة دعم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بدأت فى بورسعيد بتعليق «بانرات» على مقرات الشهر العقارى تمهيداً لبدء تحرير توكيلات لدعمه فى انتخابات رئاسة الجمهورية. وشهد الحزب توافد عدد كبير من المشاركين فى الحملة الذين سيبدأون فى تحرير التوكيلات وجذب مزيد من الداعمين لتأييد المرشح الوفدى وأن المرحلة القادمة سوف تبدأ فور تقدم رئيس الحزب بأوراق ترشحه وعرض برنامجه الانتخابى.