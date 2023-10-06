فريدة الشوباشي: الإخوان كارهون لمصر وضعاف النفوس يتعاطفون معهم (فيديو)

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن أعضاء جماعة الإخوان ليس لهم ولاء لأحد، وكارهين لمصر، ولا يوجد أي شعب في العالم يوجد منه 100% صالحين، ولكن ضعاف النفوس يتعاطفون معهم.

جماعة الإخوان كانوا يستغلون ضعاف النفوس

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عين الوطن" المذاع من خلال قناة "تن"، أن جماعة الإخوان كانوا يستغلون ضعاف النفوس، والذين لا يعرفون شيئا، ويحاولون التحايل عليهم باسم الدين، ويتعاملون بمبدأ السمع والطاعة.

وأشارت فريدة الشوباشي، إلى أن التصدي للشائعات يكون من خلال رصد الإنجازات التي تتم على الأرض والترويج لها، مطالبة الإعلام بضرورة تسليط الضوء على الإنجازات التي حدثت، وعلى رأسها ملف العشوائيات التي تم القضاء عليها بشكل كامل في الوقت الحالي.