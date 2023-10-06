روسيا تُطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لهذا السبب

طالبت "روسيا"، بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 13 أكتوبر لبحث الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، حسبما أفاد النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، "دميتري بوليانسكي"، مساء اليوم الجمعة.

وأشار بوليانسكي، عبر قناته على تلجرام، إلى أن مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل، سيتعين عليه مرة أخرى مناقشة في القضايا الأوكرانية.

وأضاف: "دعا الأوكرانيون والغربيون الداعمون لهم لعقد اجتماع لمناقشة الهجوم الصاروخي على قرية جروزا بمنطقة خاركوف في أوكرانيا، المقرر عقده في يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر".

وتابع بوليانسكي: "بما أننا عادة لا نسمح للغربيين بنشر رواياتهم بحرية من منصة مجلس الأمن، فقد طلبنا على الفور عقد اجتماع لمناقشة شحنات الأسلحة التي يرسلها الغرب لأوكرانيا، وسيعقد الاجتماع في يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر".

روسيا تُعلّق بسخرية على توقعات المؤشرات الاقتصادية الألمانية

علّق نائب مجلس الأمن الروسي "دميتري مدفيديف"، على توقعات المؤشرات الاقتصادية الألمانية بسخريته المعهودة، و"مدح" كلاً من المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتب: تتوقع الحكومة الألمانية تراجعا للاقتصاد بنسبة 0.4%، فيما سينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.8% بحلول نهاية العام. استمروا في ذلك يا شولتس وبيربوك وشركاؤكم!

وكانت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن الناتج الصناعي قد انخفض في يوليو الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات، ما يكشف عن صعوبات يواجهها أقوى اقتصاد في أوروبا، حيث قالت الوزارة إن الناتج الصناعي المعدل انخفض بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 1.4% في يونيو 2023. كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% في يوليو 2023، وتراجع الإنتاج الصناعي باستثناء قطاعي الطاقة والبناء، بنسبة 1.8% في يوليو 2023 مقارنة بيونيو 2023.