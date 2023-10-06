خالد بيبو يعلق على منافسي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
شدد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على إن المارد الأحمر يحترم جميع المنافسين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد وقوع الفريق على رأس المجموعة الرابعة التي تضم فرق شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.
وأكد مدير الكرة أن الحديث عن أي مواجهات في دوري أبطال إفريقيا في الوقت الحالي سابق لأونه، لافتًا إلى أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين في المرحلة الحالية ينصب على مباراة الإسماعيلي في الدوري المقرر لها مساء الأحد المقبل، لمواصلة الانطلاقة القوية التي حققها الفريق في المسابقة.
وتابع بيبو: أمامنا تحديات قوية في الموسم الحالي ونسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا وإسعاد الجماهير، كما أننا نسير خطوة بخطوة في أي بطولة نشارك بها، مؤكدًا أن الأهلي حقق هدفه الأول في دوري الأبطال بالتأهل إلى دور المجموعات بعد تخطى فريق سانت جورج بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ32.
وأشار بيبو إلى أن الأهلي دائمًا ما يحترم جميع الفرق، ويتعامل مع أي مباراة مقبلة على أنها المباراة الأهم بالنسبة له، وأن الفريق يضم كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات التي تمكنهم من الفصل بين البطولات، إلى جانب الدور الكبير الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في تجهيز جميع اللاعبين على المستويين الفني والبدني قبل أي مباراة.
وأكد مدير الكرة على أن هدف الأهلي الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، وسوف يسعى بكل قوة إلى إضافة لقب جديد للنادي في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.
واختتم خالد بيبو تصريحاته قائلًا: لن نسبق الأحداث، بطولة دوري أبطال إفريقيا محببة للأهلي وجماهيره، ونسعى لبداية مميزة في دور المجموعات تساعد الفريق في مشواره نحو اللقب الـ12.