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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد جلال عن حصد "سيب نفسك" جوائز مهرجان القاهرة للمونودراما: فوز مستحق لعرض بديع

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عن حصد العرض المسرحى "سيب نفسك" جوائز مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، إنه فوز مستحق لعرض بديع وفنانة قديرة ومخرج قدير وملحن قدير.

وقدم المخرج خالد جلال، التهنئة للفنانة فاطمة محمد علي بطلة العرض لحصولها على جائزة أفضل تمثيل، وللدكتور "جمال ياقوت" مخرج العرض لفوزه بجائزة التميز كمخرج وحصد المسرحية جائزة أفضل عرض، كما قدم التهنئة لكل فريق العمل، مشيرا إلى أن العرض حصل علي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال١٦ .

العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت، بقيادة الفنان محسن منصور، وهو ضمن العروض المسرحية التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى.

"سيب نفسك" مونودراما غنائية استعراضية، تدعوك إلى أن تحرر نفسك من قيودها، ويعد حالة فريدة من البهجة والامتاع، ومونودراما استعراضية غنائية مناسبة للأطفال والكبار، تجمع بين فنون الرقص والغناء والأراجوز والعرائس المتحركة .

العرض بطولة الفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، إضاءة إبراهيم الفرن، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، استعراضات مناضل عنتر، أشعار د. محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة د. نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين أمير عبد المسيح، ترجمة د. نبيلة حسن، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت .

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