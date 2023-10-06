سارة سلامة تستعين بشعرها لتخفيف جرأة البكيني

استطاعت الفنانة الشابة سارة سلامة ابنه الفنان أحمد سلامة ان تثبت وجودها وتلفت انتباه رواد السوشيال ميديا لانوثتها وقوامها الممشوق لتكن حديثهم بين حين لآخر.

وتألقت سارة سلامة بإطلالة صيفية تميل للجرأة، حيث ارتدت بكيني مزين بالزهور الناعمة من الأمام وعليه كاش مايوه باللون الأبيض، مما عكس أنوثتها بشكل جذاب.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة من الأمام لتحد من جرأة ملابسها مع قبعة الخوص الكبيرة، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج لتتناغم مع لون بشرتها البرونزية مع الماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ونجحت سارة سلامة في التنوع بين الكاجوال والكلاسيك وفساتين السهرة المصممة بشكل جرئ ولافت، وهذا ما جعلها مثال تقتدي به اغلب فتيات وسيدات صاحبات الذوق الجرئ.

سارة أحمد سلامة (6 ديسمبر 1992 -)، ممثلة مصرية. وهي نجلة الفنان أحمد سلامة. شاركت في العديد من الإعلانات لشركة فودافون وبيبسى واتصالات وأيضاً شاركت في العمل في بعض المسلسلات.

واستطاعت ان تلفت انتباه جمهورها بدورها ف مسلسل الأجهر مع النجم أحمد سعد والفنانة درة زروق وناهد السباعي.