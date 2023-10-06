العراق يُصدرُ بيانًا عاجلًا بشأن انهيار مركز للتجميل في بغداد

شهدت منطقة زيونة بالعاصمة العراقية "بغداد"، حادث انهيار منزل عبارة عن مركز تجميل، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الجمعة.

وفقًا لبيان لمديرية الدفاع المدني العراقي، فقد هرعت فرق الدفاع المدني للتدخل السريع بعد ورود أخبار بوجود انهيار أجزاء من منزل متهالك مشيد من طابقين مضافًا إليه طابق ثالث من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذ كـ مركز تجميل بمنطقة زيونة ببغداد".

تدخلت فرق إنقاذ الدفاع المدني وباشرت بعمليات البحث والتفتيش الدقيق تحسبًا لوقوع ضحايا وبعد الاستفسار من أهالي المنطقة.

أوضح البيان: تبين أن الدار خال من السكان، وهو ضمن المباني التي أشرها الدفاع المدني في وقت سابق بأنها آيلة للسقوط، متهالكة قديمة، ليتم وضع الأشرطة التحذيرية لمنع اقتراب المواطنين، مع تبليغ الجهات ذات العلاقة لتباشر بعمليات الإزالة وتبليغ صاحب العقار بقرار الإزالة منعًا لوقوع الإصابات البشرية.

رئيس وزراء العراق يزور العاصمة الروسية موسكو قريبًا:

يعتزم رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، زيارة العاصمة الروسية "موسكو" يوم الثلاثاء المُقبل 10 أكتوبر، حسبما أفاد مصدر حكومي عراقي، مساء الأربعاء.

نقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله: "رئيس الوزراء سيزور موسكو يومي 10 و11 أكتوبر الجاري".

أضاف المصدر أن السوداني سيغادر بغداد يوم 9 أكتوبر، ويعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أكتوبر الجاري.

هذا وبحث معاون الرئيس الروسي إيغور ليفيتين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات الروسية العراقية، وزيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.

نقل ليفيتين تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، وهنأ السوداني بالعيد الوطني العراقي، مؤكدًا رغبة روسيا في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والأصعدة.